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"القاضي" يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر "مراجعة الاتصالات"
المهندس ياسر القاضي - وزير الاتصالات

"القاضي" يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر "مراجعة الاتصالات"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:41 ص

توجه المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى العاصمة اللبنانية بيروت لحضور مؤتمر “مراجعة الاتصالات” في دورته الثامنة الذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت غدا الخميس تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وذكر مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المؤتمر سيفتتحه جمال الجراح وزير الاتصالات اللبناني، ويشارك في فعالياته الرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات العالمية والإقليمية.

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