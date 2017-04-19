أحمد عنتر: الجهاز سيقوم بمساعدة الشركات أعضاء الجمعية في المشاركة في المعارض الخارجية وإتاحة أهم الفرص التصديرية في الأسواق المستهدفة

وقع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة والجمعية المصرية لشباب الأعمال مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات المختلفة والتعاون المشترك في مجالات الترتيب والتنسيق للبعثات الترويجية التي يشارك بها أعضاء الجمعية للخارج أو بعثات المشتريين التي تسعى الجمعية لاستقدامها من الدول المتواجد بها مكاتب تجارية وغيرها من الأنشطة.

وأكد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري أن المذكرة تستهدف قيام الجهاز بتوفير المعلومات المطلوبة والدعم الفني اللازم بشأن أهم المعارض الدولية التي تنعقد بالدول التي تتواجد بها المكاتب التجارية، بحيث يمكن لأعضاء الجمعية المشاركة بهذه المعارض، فضلًا عن معاونة تلك الشركات في ترتيب اجتماعات ثنائية مع الشركات المناظرة لها بالدول الأجنية أثناء انعقاد فعاليات هذه المعارض.

وأشار عنتر الي أن جهاز التمثيل التجاري سيقوم أيضاً بتقديم الدعم للجمعية فيما يتعلق بالتواصل مع المؤسسات والهيئات المعنية بالتصدير والاستيراد في الدول المختلفة، وتوفير المعلومات المطلوبة من تقارير ودراسات نوعية وتسويقية حول الأسواق الدولية المختلفة وخاصةً تلك التي تعد محل اهتمام الشركات أعضاء الجمعية، فضلاً عن توفير معلومات حول الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة بالدول التي يوجد بها مكاتب تجارية.

ولفت وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إلى أن المذكرة تنص أيضاً على تحديد نقاط اتصال تمثل كل جانب للتنسيق بين الأنشطة المشتركة وتنفيذ محاور التعاون، وعقد اجتماع شهرى بين الجانبين بهدف التنسيق ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى تنظيم ندوة حول دور “جهاز التمثيل التجاري في مجال تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات” بحضور أعضاء الجمعية، وكذلك عقد اجتماع ربع سنوي بين رئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بهدف تقييم برنامج التعاون وتعزيز محاوره.

ومن جانبه قال السيد/ أحمد مشهور رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن الجمعية ستقوم في إطار هذه المذكرة بتعميم المكاتبات الواردة من جهاز التمثيل التجارى بخصوص الوفود التجارية و المعارض والفعاليات التى يمكن الاستفادة منها في فتح أسواق جديدة وخلق فرص تصديرية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية على أن تقوم الجمعية بضمان التواصل المباشر بين الأعضاء المهتمين بهذه الفعاليات مع جهاز التمثيل التجاري.

وأكد مشهور أن الجمعية تستهدف أيضاً من خلال المذكرة إعداد كتالوجات الكترونية وبروشورات مجمعة تضم شركات كل قطاع حتى يتسنى للتمثيل التجارى الترويج للجمعية بالإضافة للكتالوجات الخاصة لشركات أعضاء الجمعية حال توفرها مشيراً إلى أن الجمعية ستلتزم بموافاة جهاز التمثيل التجاري بخطط الجمعية المستقبلية فيما يتعلق بالبعثات الترويجية التي ستقوم بها أو بعثات المشترين التي تنوي استقدامها مع إرسال بيانات تفصيلية حول توقيتات هذه البعثات والقطاعات التصديرية التي سيتم التركيز عليها وكذا الدول المستهدفة، فضلاً عن التعاقدات التي ستقوم بها الشركات أعضاء الجمعية المشاركة في البعثات الخارجية وستتم بدعم من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج.