"عالم" سمسم يعود في رمضان القادم على "النهار"الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:20 ص
كشفت شركة الكرمة المنتجة لبرنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم” عن تعاقدها مع شبكة تلفزيون النهار لعرض حلقات الموسم الجديد الثلاثين في شهر رمضان المقبل وبذلك يعود برنامج الأطفال الأشهر في مصر مرة أخرى لجمهوره الكبير بعد غياب دام عدة سنوات.
الموسم الجديد جاء بالشراكة مع كل من مؤسسة متلايف الخيرية المعنية بدعم بناء الأفراد والمجتمعات حول العالم لمستقبل آمن وكذلك سيسمي وورك شوب المنظمة التعليمية غير الربحية الأشهر حول العالم والتي تخدم قرابة 156 مليون طفل في اكثر من 150 دولة .
موسم رمضان 2017 من عالم سمسم ينطلق من شعار احلم - خطط - حقق (آمن مستقل آسرتك)، وهي مبادرة عالمية أطلقتها سيســمــي وورك شـــوب و مؤسسة متلايف الخيرية لمساعدة الأطفال والبالغين على تحديد أهدافهم، وتعزيز طموحاتهم، ووضع خططهم، وإدراك أن الخيارات التي يتخذونها كل يوم يمكن أن تساعدهم في تحقيق أحلامهم.
هذه المبادرة، التي تستهدف الأطفال الصغار وأسرهم (خاصة رب الأسرة / الأمهات)، تقدم محتوى شيقا من خلال برنامج عالم سمسم، ولغة للمناقشة، واستراتيجية فعالة للإنفاق. والتوفير والمشاركة والتبرع.
من جهة أخرى تنظم شركة الكرمة المنتجة للبرنامج قريبا مؤتمرا صحفيا موسعا للاعلان عن كافة تفاصيل الموسم الجديد.
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي - محيط
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك…Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على ...
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناء ...Wed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT
-
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل. ...Wed, 19 Apr 2017 09:51:32 GMT
-
تعرّف على «مستقبل» كهربا.. وحقيقة مفاوضات الأهلي - محيط
بات استمرار محمود عبدالمنعم “كهربا“، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر والمعار لصفوف اتحاد جدة السعودي، في صفوف “الإتي” الموسم المقبل مستحيلاً، بسبب تلقي ...Wed, 19 Apr 2017 11:55:16 GMT
-
«سد النهضة» يتصدر مباحثات السيسي ووزير خارجية أثيوبيا
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا. ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز ...Wed, 19 Apr 2017 07:27:36 GMT