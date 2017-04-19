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"عالم" سمسم يعود في رمضان القادم على "النهار"
عالم سمسم

"عالم" سمسم يعود في رمضان القادم على "النهار"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:20 ص

كشفت شركة الكرمة المنتجة لبرنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم” عن تعاقدها مع شبكة تلفزيون النهار لعرض حلقات الموسم الجديد الثلاثين في شهر  رمضان المقبل وبذلك يعود برنامج الأطفال الأشهر في مصر مرة أخرى لجمهوره الكبير بعد غياب دام عدة سنوات.

الموسم الجديد جاء بالشراكة مع كل من  مؤسسة متلايف الخيرية المعنية بدعم بناء الأفراد والمجتمعات حول العالم لمستقبل آمن وكذلك سيسمي وورك شوب المنظمة التعليمية غير الربحية الأشهر حول العالم والتي تخدم قرابة 156 مليون طفل في اكثر من 150 دولة .

موسم رمضان 2017 من عالم سمسم ينطلق من شعار احلم - خطط - حقق (آمن مستقل آسرتك)، وهي مبادرة عالمية أطلقتها سيســمــي وورك شـــوب و مؤسسة متلايف الخيرية  لمساعدة الأطفال والبالغين على تحديد أهدافهم، وتعزيز طموحاتهم، ووضع خططهم، وإدراك أن الخيارات التي يتخذونها كل يوم يمكن أن تساعدهم في تحقيق أحلامهم.

هذه المبادرة، التي تستهدف الأطفال الصغار وأسرهم (خاصة رب الأسرة / الأمهات)، تقدم محتوى شيقا من خلال برنامج عالم سمسم، ولغة للمناقشة، واستراتيجية فعالة للإنفاق. والتوفير والمشاركة والتبرع.

من جهة أخرى تنظم شركة الكرمة المنتجة للبرنامج قريبا مؤتمرا صحفيا موسعا للاعلان عن كافة تفاصيل الموسم الجديد.

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