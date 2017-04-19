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تعرف على موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
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تعرف على موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:28 ص

تقرر إقامة قرعة دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الجمعة المقبل 21 أبريل 2017، في تمام الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

وكانت الفريق الأربعة المتأهلة قد اكتملت اليوم رسمياً بعدما وصل فريقا يوفنتوس الإيطالي وموناكو الفرنسي على حساب برشلونة الإسباني ونظيره بروسيا دورتموند الألماني في لقاءات إياب دور ربع النهائي من البطولة.

وكان قد سبقهما ريال مدريد وأتليتكو مدريد ويوفنتوس وموناكو.

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