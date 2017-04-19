السعودي محمد نور يعلن اعتزاله والحضري يشاركه في مباراتهالأربعاء، 19 ابريل 2017 11:31 ص
عقد قائد فريق الاتحاد السعودي واللاعب الدولي السابق محمد نور، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء، للإعلان عن إقامة مباراة استعراضية في مهرجان اعتزاله، تحدد لها 11 مايو المقبل، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بجدة.
وستجمع المباراة بين نجوم الكرة العالمية وأصدقاء اللاعب، بقيادة البرتغالي لويس فيجو والبرازيلي روبرتو كارلوس والهولندي كلارينس سيدورف والايطالي ماتيرازي والإسباني كارليس بويول والفرنسي ديفيد تريزيجيه وحارس المرمى المصري عصام الحضري.
وقال نور في المؤتمر الصحفي: “أود أن أشكر كل الرعاة والمحبين ومن ساهموا في هذا الحفل وبخاصة الأمير خالد الفيصل على دعمه الكبير، وكذلك الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة على ما قدمه لي”.
وأضاف: “مباراة تحدي الأساطير ستكون في 11 مايو وسيكون لها قميص خاص، سأختار عدد من لاعبي العصر الذهبي لفريق الاتحاد ومن وقفوا معي في الفترة الماضية للمشاركة في المباراة، وبخاصة المستمرين في التدريبات، سأعتزل وأنا أرتدي شعار الاتحاد، ومباراة تحدي الأساطير ستكون بين أصدقائي وأساطير العالم”.
وأكد محمد نور بأنه حريص على أن تكون اسعار التذاكر لهذه المباراة بأقل من السعر بالمباريات في الدوري وسيكون الزي باللونين الاصفر والاسود .
وأوضح نور بأن لقاء الاساطير لن يكون ” اعتزال ” بل هو لقاء تحدي للاساطير.
وقال نور: ” أنا حريص على مشاركة اساطير من اللاعبين الجاهزين امثال ابوشروان وتشيكو وعبد المالك زيايه ولاعبي العصر الذهبي”.
وأكد أن المدرب الذي يقود فريقه أمام الاساطير سيكون محصورا بين المدربين ” ديمتري ويوردانيسكو “.
وأشار إلى أنه ينتظر مشاركة النجم البرازيلي رونالدينهو في فريقه.
ووجّه نور في ختام حديثه نصيحة للاعبين الشباب، قائلاً “أنصح الشباب بالابتعاد عن الأدوية، إلا في حال وجود وصفات طبية، وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم”.
يذكر أن اللاعب محمد نور اضطر لإنهاء مسيرته الحافلة مع كرة القدم التي توجها بالحصول على 25 بطولة مع ناديي الاتحاد والنصر والمنتخب السعودي، بسبب تعرضه للايقاف لأربع سنوات بعد ثبوت تعاطيه مادة منشطة العام الماضي.
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