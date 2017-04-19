قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي، إن القواعد الجوية الليبية تعطلت بالكامل، مشيرا إلى أن عدد من الفنيين الليبيين يتولون إصلاح القواعد الجوية حاليا.

وأضاف المسماري، في حواره مع مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أعداد كبيرة من الشعب الليبي انضموا للدفاع عن الوطن، منذ الإعلان عن عمليات الكرامة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي، أن الجيش الليبي تأسس منذ عام 1940، مشيرا إلى أن قطر أمدت الإرهابيين في ليبيا بأحدث الأسلحة، إلا أنه لن يتم التراجع عن مواجهة الليبيين.