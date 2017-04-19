حسم نادي يوفنتوس الإيطالي تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على برشلونة في مجموع المبارتين بنتيجة (3-0).

وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، مما وضع يوفنتوس في نصف النهائي بعد فوزه ذهابًا في تورينو الأسبوع الماضي بنتيجة (3-0).

وعقب نهاية المباراة أظهرت الصور واللقطات اللاعب البرازيلي نيمار، وهو يجهش بالبكاء للخروج من دوري أبطال أوروبا.

وكان برفقة نيمار لاعب يوفنتوس وزميله السابق في برشلونة دانييل ألفيس يحاول مواساته، كما انضم له الكولمبي كوادرادو في محاولة للتخفيف عن النجم الكبير.

يذكر أن الدولي البرازيلي سيغيب عن لقاء الكلاسيكو، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ33 من الليجا، بعد قرار إيقاف 3 مباريات من جانب الاتحاد الإسباني، بسبب تهكمه على أحد الحكام في مباراة فريقه أمام مالاجا.