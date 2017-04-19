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بالفيديو.. خالد الجندي: التدين بالوكالة مرفوض فى الإسلام
خالد الجندي

بالفيديو.. خالد الجندي: التدين بالوكالة مرفوض فى الإسلام

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:12 ص

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله نزل القرآن على الناس كلها، وبالتالى لا يجوز لأحد أن يقرأئه على أحد، وهو ما يسمى بالعلاج بالقرآن.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، أن التدين بالوكالة مرفوض فى الإسلام.



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