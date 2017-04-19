قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله نزل القرآن على الناس كلها، وبالتالى لا يجوز لأحد أن يقرأئه على أحد، وهو ما يسمى بالعلاج بالقرآن.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، أن التدين بالوكالة مرفوض فى الإسلام.