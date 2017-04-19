 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 12:16 صباحاً
روابط سريعة
الحكيم: ترامب أكد على دعم وحدة الدولة العراقية
عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي بالعراق

الحكيم: ترامب أكد على دعم وحدة الدولة العراقية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:10 ص
متابعات

قال عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني العراقي ، إن الظروف الراهنة غير مناسبة لإقامة دولة مستقلة للأكراد، موضحا أن الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب أكد على دعم وحدة الدولة العراقية.

وأضاف الحكيم خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»،اليوم ، أن دولة العراق الآن ليست كالماضي، فأصبح الكل فى العراق يتفق على ان الدستور العراقى هو المظلة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3