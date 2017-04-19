قال عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني العراقي ، إن الظروف الراهنة غير مناسبة لإقامة دولة مستقلة للأكراد، موضحا أن الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب أكد على دعم وحدة الدولة العراقية.

وأضاف الحكيم خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»،اليوم ، أن دولة العراق الآن ليست كالماضي، فأصبح الكل فى العراق يتفق على ان الدستور العراقى هو المظلة.