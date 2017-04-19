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إيناسيو: الدوري المصري معقد ويحتاج لجهد كبير
ايناسيو - الزمالك

إيناسيو: الدوري المصري معقد ويحتاج لجهد كبير

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:08 ص

أشاد البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، بالفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثانية لبطولة الدوري.
وشدد إيناسيو، في تصريحاته الصحفية، عقب المباراة، على أن الجهاز الفني يسعى لعودة الأداء الجيد للفريق، وخاصة أنه تولي المهمة منذ فترة قصيرة.
وتابع “الفوز مهم من أجل استعادة الثقة، والفريق يحتاج لجهد كبير في الفترة المقبلة، والزمالك فريق كبير، وفي مركز لا يتناسب مع قيمته في جدول ترتيب المسابقة”.

وأشار إلى أن الفرصة متاحة لكل اللاعبين للمشاركة بشرط الاجتهاد، واللاعب المتكاسل سيكون خارج الحسابات.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا “الدوري المصري معقد، والزمالك يلعب كل المباريات للفوز فقط”.

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