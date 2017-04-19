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إسرائيل تتهم حماس بتخبئة متفجرات فى "معدات طبية"
جيش الاحتلال الاسرائيلي

إسرائيل تتهم حماس بتخبئة متفجرات فى "معدات طبية"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:03 ص

أوقفت إسرائيل، اليوم الأربعاء شقيقتين فلسطينيتين اتهمتا بمحاولة تهريب متفجرات خبأتها حركة حماس فى “معدات طبية” إلى إسرائيل، وفق جهاز الأمن الإسرائيلى (شين بيت).

وقال “شين بيت” فى بيان إن المفتشين عثروا الأربعاء فى معبر “إيريز” فى شمال قطاع غزة على مواد متفجرة مخبأة فى أنابيب طبية بهدف استخدامها لتنفيذ اعتداء فى إسرائيل.

وأضاف أن هذه الأنابيب التى لم يوضح البيان طبيعتها عثر عليها فى حوزة الشقيقتين المقيمتين فى قطاع غزة والتى تعالج إحداهما من السرطان فى إسرائيل إلى حيث ترافقها شقيقتها.

وقال جهاز الأمن إن حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة هى التى أرسلت المتفجرات. وأضاف البيان أن الشقيقتين ما زالتا تخضعان للتحقيق.

وشنت إسرائيل ثلاث حروب على قطاع غزة بهدف ضرب حركة حماس التى تسيطر على القطاع منذ 2007

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