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طارق يحيي يبدي حزنه لخسارة طلائع الجيش أمام الزمالك
طارق يحيي مع الحكام

طارق يحيي يبدي حزنه لخسارة طلائع الجيش أمام الزمالك

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:16 ص

أعرب طارق يحيى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه اليوم، الأربعاء، أمام الزمالك بـ3 أهداف دون رد.

وشدد يحيى، خلال تصريحاته الصحفية ، على أن فريقه قدم مستوى سيئا، وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين بعيدين عن مستواهم.

وأضاف “تحدثت معهم عن قدرات لاعبي الزمالك لكن كان هناك حالة من عدم الالتزام بما طلبته منهم، وأدينا مباراة سيئة، ولم ينفذ أي لاعب ما طلبته في المحاضرة الفنية”.

وتابع المدير الفني “3 ركلات جزاء كارثة تؤكد عدم تركيز لاعبي الجيش، فيما لم يخلق الزمالك فرصا كثيرة سوى هجمتين تصدى لهما عماد السيد”.

وأوضح أنه غير سعيد بأداء اللاعبين ومباراة الزمالك هي مباراة للنسيان من كافة جوانبها.

وأشار إلى أن أحمد عيد عبدالملك صانع ألعاب فريقه لم يقدم الأدوار الدفاعية منه، وكان يفكر في استبداله بعد 35 دقيقة، كما قام باستبداله بسبب حصوله على بطاقة صفراء.

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