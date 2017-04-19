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مسلح يفجر نفسه خلال ملاحقة أمنية بالجزائر
مفجر انتحاري يقتل 7 في بنغازي

مسلح يفجر نفسه خلال ملاحقة أمنية بالجزائر

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:53 ص
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أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها عن مصادر جزائرية، أن مسلحًا فجّر نفسه خلال ملاحقة أمنية في منطقة جبلية شرقية وتم ضبط إرهابي آخر.

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