وجهت الشركة الوطنية مصر للطيران 18 رحلة للأرضي المقدسة، لنقل أكثر من 3 آلاف راكب للمدينة المنورة وجدة لأداء مناسك العمرة

وقال مصدر ملاحي، إن جميع رحلات الشركة شهدت انتظاما في الإقلاع لوجهاتها حسب جدوال التشغيل المقررة، ونقلت الشركة 3560 معتمر على متن 18 رحلة جوية.

وأشار المصدر إلى أن مصر للطيران وجهت 11 رحلة إلى جدة من مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالأسكندرية لنقل أكثرمن 2400 راكب، بينما وجهت الشركة 6 رحلات إلى المدينة المنورة من القاهرة والاسكندرية لنقل 1160 راكب.