موناكو يكرر الفوز على دورتموند ويصل لنصف نهائي دوري الأبطالالأربعاء، 19 ابريل 2017 10:46 ص
كرر موناكو تفوقه على بوروسيا دورتموند، وفاز عليه 3-1 مساء اليوم الأربعاء في إياب دور الثمانية، ليواصل الفريق الفرنسي المغامرة، ويتأهل للدور قبل النهائي بعد انتصاره ذهابًا بنتيجة 3-2 بألمانيا.
وأكمل موناكو عقد المتأهلين للمربع الذهبي لدوري الأبطال، بصحبة ريال مدريد حامل اللقب، وجاره أتلتيكو مدريد، ويوفنتوس الإيطالي.
أجهز موناكو على ضيفه الألماني مبكرًا، وضربه بهدفين في وقت مبكر، حيث انطلق الظهير الأيسر ميندي وسدد كرة قوية، ارتدت من حارس مرمى دورتموند، لترتد إلى كيليان مبابي، ليضعها بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق.
وقبل أن يفيق الفريق الأصفر من هذه الصدمة، لعب ليمار كرة عرضية من الجهة اليسرى، انقض عليها رادميل فالكاو برأسه قوية في الشباك، مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 17.
أما بوروسيا دورتموند، كان بلا حيلة، واختفت خطورة نجومه نوري شاهين، شينجي كاجاوا وإيمريك أوباميانج، بينما كان ماركو رويس الأكثر نشاطًا بمحاولتين على المرمى تصدى لهما الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش.
الشوط الثاني كان أكثر ندية، حيث نجح ماركو رويس في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 48 بتسديدة في المقص الأيسر بعد مجهود فردي رائع من الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي.
ضغط الفريق الألماني بكل قوة، وجازف بكل خطوطه بحثًا عن التعادل وإحياء آماله في التأهل، إلا أن الخطورة الأكبر كانت للهجمات المرتدة لموناكو، حيث أضاع رادميل فالكاو انفرادًا تامًا، وسدد برعونة فوق العارضة، ثم غادر الملعب، ليشارك مكانه المغربي نبيل درار.
وجد دورتموند صعوبة في اقتحام الدفاع الفرنسي، حيث اكتفى بكرات عرضية غير مؤثرة، وتسديدة مارسيل شيميلزر في أحضان سوباسيتش، بعدها أهدر كيليان مبابي هدفًا مؤكدًا من انفراد صريح، تصدى له رومان بوركي بصعوبة.
وفي الدقيقة 81، واصل ليمار إزعاجه واستغل خطأ ساذج من دفاع دورتموند، ليخطف الكرة، وينطلق بها ليلعبها عرضية، ليضعها فاليري جيرمان الذي حل بديلاً في الشوط الثاني بسهولة تامة في الشباك.
ورغم صعوبة المهمة، إلا أن بوروسيا دورتموند لم يستسلم، وواصل سعيه نحو مرمى منافسه، حيث أضاع بيير إيمريك أوباميانج فرصة جديدة، بتسديدة قوية تصدى لها سوباسيتش بصعوبة بالغة.
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