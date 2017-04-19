أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها تتمنى فرض قانون بارتداء الحجاب، مضيفة: “عشان أنا نفسي اتحجب وارضي ربنا وهذا القرار يراودني كل يوم بس صعب عليا الآن ولا يوجد لدي صديقات محجبات”.

وكشفت “سعيد” خلال حوارها ببرنامج “أنا وأنا”، الذى تقدمه الإعلامية سمر يسري، عبر فضائية “On E”، أنها ذهبت لـ”دكتور نفساني” بسبب ما يتناوله برنامجها من “مصائب وموت ومرضى”، مؤكدة: “كانت مرة وعالجت بعدها نفسى وبنفسى، وأنا الآن عندى لا مبالاة ومش متصالحة مع نفسى ولا فارق معايا حاجة”.

وتابعت: “أنا مجنونة رسمي نظمي فهمي.. وأمتلك العديد من الشخصيات وحاجات عكس بعض، من حيث الهدوء والعصبية والطيبة والجنون والعقل وأكره فى شخصيتى الإندفاع “، مستطردة:”إيمان الحصرى اتعرف اسمها بسببى، وسيد على كبير فى السن ويحاول أن يكون مذيعاً وبيصعب عليا أوى”، مستطردة: “أنا ست مؤدبة جداً ولم أكن على علاقة بإيمان الحصرى”.

وفي ردها على الشيخ خالد الجندي، بعد وصفه لها بـ”الرقاصة”، قالت: “رجل دين بيقول عليا رقاصة!!..مش هنزل للمستوى دا أبدً.. وقررت أن أرتقي بأخلاقي.. وهذه ليست طريقة رجل دين، دى حاجة تثير الاشمئزاز”.