 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 10:37 مساءً
روابط سريعة
زوجة شهيد "سانت كاترين": "حسبنا الله ونعم الوكيل"
زوجة شهيد سانت كاترين

زوجة شهيد "سانت كاترين": "حسبنا الله ونعم الوكيل"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:37 م

أكدت عبير سيد جاد، زوجة الشهيد أمين شرطة جمال محمد سعيد الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء، فى حادث تبادل إطلاق نار بكمين سانت كاترين، إن آخر مكالمة تلقتها من زوجها كانت قبل خبر استشهاده وكانت وقت العصر.

وأضافت “عبير” خلال لقاء بثته فضائية “ON Live”، أن زوجها يعمل بمنطقة سانت كاترين وخصوصا جنوب سيناء منذ 15 عام، وكان قبلها موجود بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أنه كان يحكى عن معاناة رجال الأمن فى سيناء، قائلة: “حسبى الله ونعم الوكيل فيهم، معاه 3 عيال صغيرين”.

وتحدث شقيق الشهيد، أنه تلقى مكالمة من شقيقه قبل الحادث، قائلا: “منهم لله وأخويا عند ربنا، وهما منهم لله”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3