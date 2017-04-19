أكدت عبير سيد جاد، زوجة الشهيد أمين شرطة جمال محمد سعيد الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء، فى حادث تبادل إطلاق نار بكمين سانت كاترين، إن آخر مكالمة تلقتها من زوجها كانت قبل خبر استشهاده وكانت وقت العصر.

وأضافت “عبير” خلال لقاء بثته فضائية “ON Live”، أن زوجها يعمل بمنطقة سانت كاترين وخصوصا جنوب سيناء منذ 15 عام، وكان قبلها موجود بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أنه كان يحكى عن معاناة رجال الأمن فى سيناء، قائلة: “حسبى الله ونعم الوكيل فيهم، معاه 3 عيال صغيرين”.

وتحدث شقيق الشهيد، أنه تلقى مكالمة من شقيقه قبل الحادث، قائلا: “منهم لله وأخويا عند ربنا، وهما منهم لله”.