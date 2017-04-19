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خالد الجندي: الإسلام يرفض استخدام الدين لنشر الخرافة.. فيديو
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الإسلام يرفض استخدام الدين لنشر الخرافة.. فيديو

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:28 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخلط بين الدين والعلم يسمى مزج لأنه خلط مقصود، لافتا إلى أنه لا يمكن خلط الدين والنظريات العلمية، فالدين يعد حقائق ثابتة من عند الله عز وجل.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، أن الإسلام ضد إستخدام الدين كمظلة لنشر الخرافة، لافتا إلى أن بعض الآيات القرآنية فرضت النظريات، وهو ما ورد فى قول الله تعالى: ” لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ”.



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