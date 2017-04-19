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الأربعاء 19 ابريل 2017 10:32 مساءً
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حضور حفل عمرو دياب الجديد للـ"كابلز"
عمرو دياب

حضور حفل عمرو دياب الجديد للـ"كابلز"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:17 م

يقيم الفنان عمرو دياب حفلته القادمة بأحد مولات التجمع الخامس الشهيرة، وذلك يوم 5 مايو المقبل.
ووفقا لمصادر داخل الشركة المسئولة عن الحفل ان هناك بعض الشروط التى يضعها من أجل حضور الحفل اهمها ان يكون الحضور للـ”كابلز”.

وتبلغ سعة الحفل 17 ألف فرد، وتم بيع 6 ألاف تذكرة حتى الآن، ونفذت جميع تذاكر فئة “vip”، والتى كانت يشترط أن تكون 7 تذاكر على الأقل بها “كابلز”.

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