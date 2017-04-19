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اتحاد الصحفيين العرب يؤكد دور مصر المحوري في قيادة الأمة العربية
اتحاد الصحفيين العرب

اتحاد الصحفيين العرب يؤكد دور مصر المحوري في قيادة الأمة العربية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:11 م
خاص - محيط

أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، أن مصر هي الركيزة الاساسية للامة العربية وإن أي ضرر يلحق بمصر يؤثر علينا جميعا ،وعلى الأمة العربية باكملها وعلى سلامتها و أمنها .

وحذر اللامي، من أن مصر تتعرض لهجمة إعلامية وإرهابية شرسة مطالبا الإعلام المصري بالوقوف بجانب البلاد في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية .

ودعا اللامي الشعب المصري، بالوقوف بجانب البلاد والرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهما ضد الإرهاب ومواجهة من يحاول إسقاط الدولة المصرية واستهداف قوت الشعب المصري .
واعرب اللامي،عن يقينه بان الشعب المصري بعراقته وثقافته وفكره الذي علم كافة دول العالم قادر على إحباط اي مخططات تستهدف الدولة المصرية ووطنية شعبها .
كما طالب اللامي،الشعب بالوقوف وقفة رجل واحد في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يستهدف هذا البلد العريق بلد العروبة والقومية العربية .
ومن ناحية آخرى ، أشاد اللامي بمهنية وكالة أنباء الشرق الأوسط ، قائلا:إنها وكالة عريقة تستند على المصداقية في عملها وتنقل صوت مصر والامة العربية إلى الخارج في مواجهة وسائل إعلام مشبوهة تعمل على تزييف الحقائق و إنزال الضرر بالأمة العربية .

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