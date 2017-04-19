اتحاد الصحفيين العرب يؤكد دور مصر المحوري في قيادة الأمة العربيةالأربعاء، 19 ابريل 2017 10:11 م
أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، أن مصر هي الركيزة الاساسية للامة العربية وإن أي ضرر يلحق بمصر يؤثر علينا جميعا ،وعلى الأمة العربية باكملها وعلى سلامتها و أمنها .
وحذر اللامي، من أن مصر تتعرض لهجمة إعلامية وإرهابية شرسة مطالبا الإعلام المصري بالوقوف بجانب البلاد في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية .
ودعا اللامي الشعب المصري، بالوقوف بجانب البلاد والرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهما ضد الإرهاب ومواجهة من يحاول إسقاط الدولة المصرية واستهداف قوت الشعب المصري .
واعرب اللامي،عن يقينه بان الشعب المصري بعراقته وثقافته وفكره الذي علم كافة دول العالم قادر على إحباط اي مخططات تستهدف الدولة المصرية ووطنية شعبها .
كما طالب اللامي،الشعب بالوقوف وقفة رجل واحد في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يستهدف هذا البلد العريق بلد العروبة والقومية العربية .
ومن ناحية آخرى ، أشاد اللامي بمهنية وكالة أنباء الشرق الأوسط ، قائلا:إنها وكالة عريقة تستند على المصداقية في عملها وتنقل صوت مصر والامة العربية إلى الخارج في مواجهة وسائل إعلام مشبوهة تعمل على تزييف الحقائق و إنزال الضرر بالأمة العربية .
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي - محيط
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك…Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناء ...Wed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على الإسراف
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك مؤقتة ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل. ...Wed, 19 Apr 2017 09:51:32 GMT
-
تعرّف على «مستقبل» كهربا.. وحقيقة مفاوضات الأهلي - محيط
بات استمرار محمود عبدالمنعم “كهربا“، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر والمعار لصفوف اتحاد جدة السعودي، في صفوف “الإتي” الموسم المقبل مستحيلاً، بسبب تلقي ...Wed, 19 Apr 2017 11:55:16 GMT
-
«سد النهضة» يتصدر مباحثات السيسي ووزير خارجية أثيوبيا
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا. ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز ...Wed, 19 Apr 2017 07:27:36 GMT