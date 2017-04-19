أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، أن مصر هي الركيزة الاساسية للامة العربية وإن أي ضرر يلحق بمصر يؤثر علينا جميعا ،وعلى الأمة العربية باكملها وعلى سلامتها و أمنها .

وحذر اللامي، من أن مصر تتعرض لهجمة إعلامية وإرهابية شرسة مطالبا الإعلام المصري بالوقوف بجانب البلاد في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية .

ودعا اللامي الشعب المصري، بالوقوف بجانب البلاد والرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهما ضد الإرهاب ومواجهة من يحاول إسقاط الدولة المصرية واستهداف قوت الشعب المصري .

واعرب اللامي،عن يقينه بان الشعب المصري بعراقته وثقافته وفكره الذي علم كافة دول العالم قادر على إحباط اي مخططات تستهدف الدولة المصرية ووطنية شعبها .

كما طالب اللامي،الشعب بالوقوف وقفة رجل واحد في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يستهدف هذا البلد العريق بلد العروبة والقومية العربية .

ومن ناحية آخرى ، أشاد اللامي بمهنية وكالة أنباء الشرق الأوسط ، قائلا:إنها وكالة عريقة تستند على المصداقية في عملها وتنقل صوت مصر والامة العربية إلى الخارج في مواجهة وسائل إعلام مشبوهة تعمل على تزييف الحقائق و إنزال الضرر بالأمة العربية .