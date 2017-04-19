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بالفيديو.. طبيب "نفسي": التدين يقوي مناعة الإنسان
الدكتور عبد الناصر عمر

بالفيديو.. طبيب "نفسي": التدين يقوي مناعة الإنسان

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:09 م

قال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، إنه لا يجوز ربط الدين بالعلوم الإنسانية المتغيرة، نظرًا لاختلاف النظريات العلمية، وتغيرها من حين لآخر.

وتابع عبد الناصر، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، أن الأبحاث العلمية الضابطة، أكدت أن التدين سواء مسيحى أو مسلم أو يهودى، يزيد من مناعة الإنسان.



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