أكدت الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، أنه نظرا للزحام المروري الذي نتج عن تحويل مرور السيارات خارج كوبري شمال طره لحين الإنتهاء من الإصلاحات و صيانة الكوبري فقد تم عمل تعزيزات مرورية بحي المعادي و كورنيش النيل من خلال إدارة المرور .

وقالت عبد الرحمن ،في تصريح صحفي اليوم، بأن تلك التعزيزات المرورية ستساهم في تلافي تلك التكدسات بجانب عدم تفعيل الإشارات المرورية الأوتوماتيكية حاليا لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة بالكوبري والاعتماد علي طريق و محور معهد الأمناء الرابط بين الكورنيش والأتوستراد في حالات الذروة