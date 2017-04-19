تفقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، منطقة شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة.

وتفقد وزيرا التنمية المحلية والآثار ومحافظ القاهرة، مساء اليوم/الأربعاء/ أعمال التطوير والصيانة لدراسة المشكلات التي تواجه المنطقة لإعادة الانضباط بالشارع وتذليل كافة المشكلات التي تتعلق بالنظافة والإشغالات ومراجعة الخدمات والمرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء.

وتستهدف الجولة تقييم دور محافظة القاهرة وأجهزة الحكم المحلى في إبراز الشكل الجمالي والحضاري لشارع المعز بالتنسيق مع وزارة الآثار وكافة الجهات المسئولة بالدولة والوقوف على مدى مراعاة القواعد التي تنظم العمل داخل الشارع ومنع التجاوزات في دخول السيارات والمركبات.

كما تهدف الزيارة إلى إعادة الانضباط بالشارع والمنطقة بالكامل ليكون متاحاً للمواطنين للاستمتاع به بعد وضع كافة القواعد والضوابط والقرارات الرادعة لمنع المخالفات والتصدي لأي محاولات لفرض أمر واقع يسيئ للمظهر الحضاري بالشارع التاريخي.