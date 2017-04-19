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450 شركة تشارك في معرض «فود أفريقيا»
سوبر ماركت

450 شركة تشارك في معرض «فود أفريقيا»

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:04 م
محيط

أكدت داليا قابيل المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائى (فود أفريقيا)، أن هذه الدورة من المعرض تحظى بمشاركة متميزة من الشركات، حيث تشارك في الفعاليات 450 شركة تمثل كبري الشركات في مجالات التعبئة والتغليف وتكنولوجيا التصنيع الغذائي.

ويقدم المعرض الآلات والتكنولوجيات الحديثة لدعم منهجية التصنيع الغذائي، فضلا عن طرح أفكار مبتكرة في مجال التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، وذلك تحت عنوان “التصنيع الذكي”.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا ومساندة كبيرة من المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية في تنظيم وإقامة هذا المعرض، لافتة إلى أنه سيتم خلال فترة إقامة المعرض والتي تستمر لمدة 3 أيام تسليط الضوء على أحدث التقنيات والحلول في مجالات المكونات الغذائية والطباعة والتعبئة والتغليف، ومساعدة منتجي الأغذية في تقديم منتجات نهائية عالية الجودة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث الجودة والتكلفة، خاصة وأن طلب أفريقيا المتزايد على صناعة الأغذية والمشروبات بسبب عدد سكانها المتنامي، يدعو إلى التركيز على العمليات الذكية في التصنيع لدعم الإنتاج وتحسينه مع الحد من النفايات وزمن التوقف الصناعي.

وأكد أن الهدف من ذلك تعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة المكون المحلي والحد من الاستيراد بما يساهم في توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الغرفة تستهدف خلال العام الجاري القيام بالعديد من الجولات في مصانع الصناعات المغذية سواء الأجهزة المنزلية أو تشغيل المعادن، والتي بدأتها بزيارة عدد من المصانع المغذية لمصانع السيارات.

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