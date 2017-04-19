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الزمالك يقسو علي طلائع الجيش ويستعيد نغمة الانتصارات
الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك يقسو علي طلائع الجيش ويستعيد نغمة الانتصارات

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:21 م

نجح الزمالك فى استعادة نغمة الانتصارات بمسابقة الدورى الممتاز، وكسر سلسلة الهزائم المتتالية بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة بملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع الثانى للدورى.

أحرز ثلاثية الزمالك باسم مرسى هدفين فى الدقيقتين 27 و67، ومصطفى فتحى فى الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 43 فى المركز الثالث بالترتيب العام للدورى، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 35 فى المركز السادس.

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