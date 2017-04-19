تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اجتماعا مع وزارة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل؛ لبحث تفعيل التعاون بين الجانبين لتعميق التصنيع المحلي.

قال محمد المهندس رئيس الغرفة، إن الاجتماع سوف يشهد مشاركة 15 شركة من القطاع، والتي تم التواصل معها خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على طلب عدد من مكونات الإنتاج اللازمة لمصانعهم بحيث تقوم مصانع الإنتاج الحربي بتصنيعها.

جاء ذلك اليوم الأربعاء على هامش الجولة التي تنظمها الغرفة بمصانع العاشر من رمضان.

وأضاف المهندس أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من اللقاءات بين الجانبين بهدف التعرف على مدى الإمكانيات المتوافرة في المصانع الحربية، والتي يمكن استغلالها في تصنيع المكونات التي تحتاجها مصانع القطاع الخاص بدلًا من استيرادها.

وأكد أن الهدف من ذلك تعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة المكون المحلي والحد من الاستيراد بما يساهم في توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الغرفة تستهدف خلال العام الجاري القيام بالعديد من الجولات في مصانع الصناعات المغذية سواء الأجهزة المنزلية أو تشغيل المعادن، والتي بدأتها بزيارة عدد من المصانع المغذية لمصانع السيارات.