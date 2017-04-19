 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 10:45 مساءً
روابط سريعة
الأسباني نادال يتأهل لدور الثمانية ببطولة مونت كارلو للتنس
نادال

الأسباني نادال يتأهل لدور الثمانية ببطولة مونت كارلو للتنس

الأربعاء، 19 ابريل 2017 09:59 م

تأهل الإسباني رفائيل نادال إلى دور الثمانية ببطولة مونت كارلو للتنس بعد الفوز على البريطاني كايل ادموند المصنف الـ45 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .
وفاز نادال على ادموند بواقع 6-0 و5-7 و6-3 في مباراة استغرقت نحو ساعتين و18 دقيقة.
وبهذا الفوز يلعب الإسباني حامل اللقب في الدور المقبل مع الألماني الكسندر زفيريف الذى صعد بالفوز على الإسباني فيليسيانو لوبيز بمجموعتين دون رد 6-0 و6-4.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3