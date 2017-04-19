تأهل الإسباني رفائيل نادال إلى دور الثمانية ببطولة مونت كارلو للتنس بعد الفوز على البريطاني كايل ادموند المصنف الـ45 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

وفاز نادال على ادموند بواقع 6-0 و5-7 و6-3 في مباراة استغرقت نحو ساعتين و18 دقيقة.

وبهذا الفوز يلعب الإسباني حامل اللقب في الدور المقبل مع الألماني الكسندر زفيريف الذى صعد بالفوز على الإسباني فيليسيانو لوبيز بمجموعتين دون رد 6-0 و6-4.