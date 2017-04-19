يفتتح بنك مصر، ثانى أكبر بنك في السوق المحلية، غدًا الخميس، مكتب تمثيل للبنك بالصين، وذلك بهدف دعم التجارة بين القاهرة وبكين.

ويقوم بافتتاح المكتب محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعدد من المسئولين بالبنك، وذلك في إطار تنفيذ خطة البنك الجغرافية للتوسع خارجيًا.

من جانبه قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مكتب التمثيل بالصين سيسهم بشكل مباشر في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصين، لافتًا إلى أن مكتب التمثيل سيسهم أيضًا في فتح اعتمادات مستندية.