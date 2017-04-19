أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى انقلاب سيارة ملاكى رقم 168756 دقهلية، على بعد 20 كيلو من رأس سدر اتجاه حمام فرعون.

تلقى اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس مباحث رأس سدر، بالحادث الذى أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة، وهم “سارة أشرف السيد أحمد” 20 عاما، كدمات بالجسم، و”أحمد أنور السعيد عباس” 27 عاما، كدمات، و”اعتماد السيد أحمد” 54 عاما، كدمة بالصدر، و”أنور السعيد عباس” 57 عاما، جرح برأس، و”سمية أنور السعيد” 29 عاما، جرح بالرأس 60 سم، و”هنا نبوى” 6 شهور، سحجات وكدمات، و”هانى محمد نبوى” 2 ونصف سنة، كدمات وسحجات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر تحت رعاية الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد سعودى نائب مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.