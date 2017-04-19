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ننشر صور الإرهابي منفذ هجوم "سانت كاترين" بعد مقتله
منفذ هجوم سانت كاترين

ننشر صور الإرهابي منفذ هجوم "سانت كاترين" بعد مقتله

الأربعاء، 19 ابريل 2017 09:48 م

ننشر أول صور للإرهابي الذي أطلق النار على كمين للشرطة بسانت كاترين، بعد تصفيته أثناء مقاومته قوات الأمن، بعد اكتشاف وجود حزام ناسف معه.

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