مانشستر يونايتد يقترب من تجديد التعاقد مع نجم خط الوسط هيريراالأربعاء، 19 ابريل 2017 09:53 م
يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرض جديد للاعب خط الوسط الإسباني أندير هيريرا، والذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2018.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية إن المسئولين في الأولد ترافورد يعتزمون مكافأة اللاعب ورفع راتبه إلى 120 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، بينما يتقاضى في عقده الحالي مع الفريق 75 ألف جنيه فقط.
وبات الإسباني هيريرا (27 عاما) من أبرز اللاعبين في خط وسط فريق الشياطين الحمر تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وشارك في 42 مباراة مع الفريق خلال الموسم الحالي.
وكان هيريرا أعلن في فبراير الماضي أنه سيكون سعيدًا ببدء مفاوضات جديدة مع النادي لتمديد عقده كما انه وجه الشكر في أكثر من مناسبة لمدربه مورينيو الذي يقدم له الدعم بشكل مستمر.
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