كشف عزت إبراهيم مدير تحرير جريدة الأهرام، حقيقة تقديم المؤسسة بلاغات ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد السيد النجار الذي تقدم باستقالته اليوم.

وأشار مدير تحرير الأهرام في تصريحات صحفية، إلى أن ما تردد عن تقديم عدد من الصحفيين بلاغات ضد “النجار” آراء شخصية لا تعبر عن المجلس بذاته.

وأكد عدم وجود اتجاه داخل مجلس الإدارة لتقديم بلاغات للنائب العام، ضد الدكتور أحمد السيد النجار، بشأن سياساته والإجراءات التي اتخذها خلال توليه منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وكان الدكتور أحمد السيد النجار تقدم باستقالة مسببة من رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية اليوم الأربعاء، للهيئة الوطنية للصحافة، احتجاجًا على التدخل في إدارة المؤسسة من الهيئة الوطنية للصحافة.