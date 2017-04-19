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الشوط الأول.. موناكو ويوفنتوس يقتربون من التأهل أمام دورتموند وبرشلونة
برشلونة - يوفنتوس2

الشوط الأول.. موناكو ويوفنتوس يقتربون من التأهل أمام دورتموند وبرشلونة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 09:35 م

انتهى الشوط الأول في لقاءي موناكو وبروسيا دورتموند وبرشلونة ويوفنتوس في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا “شامبيونزليج”.

واستطاع موناكو أن يحسم شوط مباراته الأول المقام على ملعب لويس الثاني بهدفين مقابل لا شئ سجلهما الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 3 والكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقة 17 من نفس الشوط.

وكان لقاء الذهاب في سيجنال أيدونا بارك بألمانيا قد انتهى بفوز الفرنسيين بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وفي اللقاء الثاني أجبر يوفنتوس نظيره برشلونة على التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة المقامة حالياً بملعب الكامب نو معقل الكاتالان.

وكان لقاء الذهاب في ملعب يوفنتوس أرينا بإيطاليا قد انتهى بفوز السيدة العجوز بثلاثة أهداف نظيفة.

تلك النتائج قربت اليوفي وموناكو من اللحاق بأتليتكو مدريد وريال مدريد في نصف نهائي الأبطال

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