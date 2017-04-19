قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على كل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى تجميد مستحقاتهم المالية حتى نهاية الموسم، وذلك بعد خسارة المصري اليوم أمام طنطا بنتيجة 1-2، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

كما قرر مجلس إدارة المصري، إلغاء جميع معسكرات الفريق الخارجية، والاكتفاء بإقامة الفريق بصفة دائمة في بورسعيد، والتدريب على استاد النادي المصري، وذلك بسبب تراجع المستوى وسوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وقرر المجلس أيضا، عقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، لمناقشة بعض الأمور الفنية، والوقوف على أسباب تراجع المستوى مؤخرا، خاصة بعد خروج المصري من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.