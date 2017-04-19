شن الإعلامي تامر أمين، هجومًا عنيفًا على المسئولين في الحكومة والدولة، بسبب الحالة التي وصل إليه الشعب المصري، والأوضاع التي يعيشها المصريون، خاصة تدهور الأخلاق.

وقال “أمين” في برنامجه “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”: “كل أسرة مهتمة بالفلوس وسايبة التربية والعيال آخر أولوياتها، حتى نبرة الرئيس عن استعادة القيم والأخلاق خفت بسبب انشغاله بأمور الدولة”.

وأضاف “أمين”: “مشكلتنا أننا معندناش تعليم ولا ثقافة ولا إعلام موجه للتشجيع نجو بناء الأوطان”.

ووجه رسالة للدولة قائلا: “اعملوا ألف مشروع، ابنوا 100 قناة سويس، طلعوا 10000 برج سكني زيادة، لكن طول ما البني آدم المصري متدهور، مش متعلم ومش متربي ومش مثقف، انسوا أي نتيجة”.

وتابع: “محتاجين إرادة وإدارة، تترجم لسياسات وقرارات وتوجيهات ربنا هيكرمنا، لكن تظل القيادة في مصر والدولة والحكومة وكل صانع قرار ساكت عن حالنا دا، والشعب المصري قولا واحدًا يسير في قيمه وأخلاقياته وثقافته من سيء إلى أسوأ، من أدنى إلى أدنى، سلمولي ساعتها على المشروعات بس”.