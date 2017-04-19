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مركز المصالحة الروسي: 13 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة
قوات سوريا الديمقراطية

مركز المصالحة الروسي: 13 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 09:32 م

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الأربعاء، أن ممثلي روسيا في اللجنة “الروسية - التركية” المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا، رصدوا 13 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما رصد ممثلو تركيا 20 انتهاكا لم يؤكد الجانب الروسي سوى واحد منها فقط.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه جاء في النشرة اليومية لمركز المصالحة الروسي في سوريا: “ممثلو الجانب الروسي، في اللجنة الروسية — التركية المشتركة لمتابعة مسائل خروقات الاتفاقية المشتركة، رصدوا اليوم 13 انتهاكاً خلال 24 ساعة 7 منها في محافظة دمشق، و5 في اللاذقية، وخرق واحد فقط في حماة.

وأشارت النشرة إلى أن الجانب التركي سجل 20 انتهاكاً لاتفاقية الهدنة، 9 منها في محافظة حلب، و5 في دمشق، و3 في حماة، وخرق واحد في كل من إدلب ودرعا وحمص.

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