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عزمي مجاهد يهاجم خيري رمضان بعد مشهد تقبيله يد القرضاوي.. فيديو
عزمي مجاهد

عزمي مجاهد يهاجم خيري رمضان بعد مشهد تقبيله يد القرضاوي.. فيديو

الأربعاء، 19 ابريل 2017 09:22 م

شن الإعلامي عزمي مجاهد، هجوما عنيفا على الإعلامي خيري رمضان، واصفا مشهد تقبيله ليد الشيخ يوسف القرضاوي بـ”الدعارة الإعلامية”.

وقال “مجاهد” خلال برنامجه “الملف” المذاع على فضائية  “العاصمة”: “كانوا بيبوسوا يد مفتي الإرهاب أستاذ خيري رمضان بيبوس إيد القرضاوي عشان ياخد البركة تحل عليه البركة”.

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