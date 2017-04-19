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أتليتكو يفقد خوانفران 3 أسابيع ويغيب عن نصف نهائي الأبطال
خوانفران توريس

أتليتكو يفقد خوانفران 3 أسابيع ويغيب عن نصف نهائي الأبطال

الأربعاء، 19 ابريل 2017 09:22 م

يغيب الظهير الأيمن لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خوانفران توريس، 3 أسابيع على الأقل بسبب إصابة عضلية في الساق اليمنى، وفقا لما أظهرته الفحوصات الطبية.

وسيفتقد أتلتيكو بالتالي للاعب خلال الأربع مواجهات القادمة في الليجا، وكذلك مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما ستدور الشكوك حول لحاقه بمواجهة الإياب.

وخرج خوانفرن للإصابة في الدقيقة 55 بمباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام ليستر سيتي.

يذكر أن أتلتيكو ليس لديه حاليا ظهير أيمن صريح لمواجهة إسبانيول السبت القادم في ملعب كورنيا البرات، في ظل إصابة أياض الكرواتي سيمي فرساليكو الذي يعاني من قطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة منذ نحو شهر تقريبا.

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