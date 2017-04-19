شريف اسماعيل يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي "الصحة" و"التخطيطالأربعاء، 19 ابريل 2017 10:01 م
شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
يأتي البروتوكول في إطار اهتمام الدولة بملف الإصلاح الإداري، وتقديم خدمات للمواطنين على درجة عالية من الجودة وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة الخدمات الصحية، حيث يهدف البروتوكول إلى ميكنة دورات العمل من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات لإعداد قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار.
كما يهدف البرتوكول إلى تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية عبر روافد جديدة والمساهمة في تكوين كوادر قادرة على التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطوير، بالإضافة إلى توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة.
ويتضمن البروتوكول مجموعة من المشروعات والأنشطة المتفق عليها بين الطرفين يأتي في مقدمتها تطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات والخدمات المرتبطة ببياناتهما، حيث يتم التسجيل اللحظي للمواليد والوفيات من خلال 4571 مكتب صحي على مستوى الجمهورية تم ميكنتها بالفعل.
وتتضمن المشروعات ميكنة المستحضرات الصيدلية (وتشمل كل الأدوية المحلية في مصر المتداولة وغير المتداولة)، بما يسهم في رسم خريطة استراتيجية لسوق المستحضرات الدوائية في مصر ويسهل عملية الرقابة عليها وحصر الأدوية الناقصة.
وتشمل مشروعات البروتوكول تبادل إخطارات التطعيمات، ليتم تسجيل الذين تقوم وزارة الصحة بتطعيمهم، بالإضافة إلى ميكنة المعامل المركزية، وأنظمة الخدمات الصحية الخاصة بقطاع الشئون الوقائية، وخدمات قطاع الرعاية الصحية الأساسية.
كما تشمل مشروعات البروتوكول ميكنة الملف الطبي للمرضي المترددين على مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وخدمات إدارة التراخيص الطبية، فضلاً عن إصدار خدمات وزارة الصحة والسكان على بوابة الحكومة المصرية، وميكنة الملف الإلكتروني الطبي للحجاج.
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