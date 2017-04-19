 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 10:46 مساءً
روابط سريعة
"سكان الصحفيين" تعلن قبول تظلمات الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي
ابو السعود محمد ووزير الاسكان

"سكان الصحفيين" تعلن قبول تظلمات الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي

الأربعاء، 19 ابريل 2017 09:10 م
كتبت - رشا ربيع

أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس نقابة الصحفيين أبو السعود محمد، أنه تم قبول تظلمات الزملاء المتقدمين للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وأوضح - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه يدعو الزملاء المتظلمين ممن أعلنت أسماؤهم إلى تقديم صور إيصالات دفع مقدمات حجز الوحدات إلى مكاتب البريد، والإسراع بتقديمها للجنة الإسكان بالنقابة.

وأشار أبو السعود، إلى أن البعض من المقبولين لم تصل أسماؤهم ضمن كشف المقبولين الوارد من وزارة الإسكان، بينما هناك البعض الآخر لم تكن أوراقه مستكملة، داعيا المتظلمين المعلنة أسماؤهم لتقديم صورة من إيصال الدفع إلى النقابة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3