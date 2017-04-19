أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس نقابة الصحفيين أبو السعود محمد، أنه تم قبول تظلمات الزملاء المتقدمين للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضح - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه يدعو الزملاء المتظلمين ممن أعلنت أسماؤهم إلى تقديم صور إيصالات دفع مقدمات حجز الوحدات إلى مكاتب البريد، والإسراع بتقديمها للجنة الإسكان بالنقابة.

وأشار أبو السعود، إلى أن البعض من المقبولين لم تصل أسماؤهم ضمن كشف المقبولين الوارد من وزارة الإسكان، بينما هناك البعض الآخر لم تكن أوراقه مستكملة، داعيا المتظلمين المعلنة أسماؤهم لتقديم صورة من إيصال الدفع إلى النقابة.