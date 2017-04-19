أعلن المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد بدء توصيل مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة والنائية على مستوى قرى ومراكز محافظة أسيوط بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة أسيوط لتوفير الخدمات وتوصيل المرافق واستهداف القرى الأكثر احتياجا فى إطار برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية محافظات الصعيد.

وقال إن محافظة أسيوط ستشهد العام الحالي تشغيل عدد من محطات مياه الشرب بمراكز المحافظة وفقا لجدول دوري تم وضعه بالتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة أسيوط لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد استمرار عمليات الشركة لاحلال وتجديد بعض مشروعات المياه بالقرى والنجوع للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين على أن يتم وضع دراسة للمناطق التى سيتم توصيل مياه الشرب النظيفة لها طبقا لموافقة الوزير المحافظ ووفقا للاولويات التي تم وضعها لتوصيل مياه الشرب النظيفة للمواطنين بالمناطق المحرومة والتوسعات الجديدة.