يموت ملايين الاشخاص سنوياً حول العالم بسبب تلوث الهواء في المنازل أو البيئة المحيطة بهم، سواءً من خلال أمراض الرئة المزمنة أو التسبب في النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومن هنا انطلق مطورو جهاز Sprimo لإيجاد الحل بالاعتماد على التكنولوجيا وتوفير تجربة مرنة للمستخدمين لقياس جودة الهواء، وهو جهاز صغير يساعدك على معرفة جودة الهواء من حولك وفيما إذا كانت بيئة الهواء نقية أم لا.

كل ما عليك فعله هو ربط الجهاز بهاتفك عبر خلال منفذ الشحن، بعد ذلك ستحصل على معلومات وافية لجودة الهواء من خلال التطبيق الخاص به، حيث يقدم قراءات في الوقت الحقيقي لجودة الهواء في المنطقة المحيطة بك، وكذلك استشعار السموم والمواد الكيميائية كالمركبات العضوية المتطايرة إضافة إلى تقدير درجة الحرارة والرطوبة.

يُمكن من خلال الجهاز تجنب الكثير من المتاعب الناجمة عن استنشاق المركبات العضوية المتطايرة مثل الصداع والإعياء وحرقان العيون وضيق التنفس والغثيان وغيرها، كما ستحصل على تنبيهات لتجنب البيئات ذات جودة الهواء السيئة، والتعرف على الوقت اللازم لاستخدام جهاز لتصفية الهواء في المنزل ومعرفة الأماكن العامة كالمطاعم والمقاهي التي تمتاز بجودة هواء نقية وبالتالي الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث الهواء.

جهاز Sprimo متوفر حالياً كمشروع عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه مقابل 30 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع، الذي استطاع أن يجمع تمويلاً يزيد عن 40 ألف دولار أمريكي حتى الآن، بينما ستستمر حملة التمويل حتى 20 مايو القادم على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في شهر يوليو.