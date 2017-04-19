أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها المصدر الوحيد لنشر وتداول كل ما يتعلق بأخبار أو بيانات بشأن أعمال امتحانات الثانوية العامة ممثلة في الوزير، ورئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحان، وما ينشر بالموقع الرسمى للوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها غير مسؤولة تمامًا عما يصدر من تصريحات أو بيانات في هذا الشأن من مصادر إعلامية أخرى، أو ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويجرى استغلاله، لإثارة القلق والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وتهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بضرورة تحري وتوخي الدقة قبل نشر أية معلومات في هذا الشأن، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية، والتأكد من صحتها قبل نشرها.

يذكر أن مواقع وصحف نشرت أخبارا حول امتحانات الثانوية العامة ونسب أسئلة المتفوقين.