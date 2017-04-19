"التعليم" تطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر أخبار الثانوية العامةالأربعاء، 19 ابريل 2017 09:03 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها المصدر الوحيد لنشر وتداول كل ما يتعلق بأخبار أو بيانات بشأن أعمال امتحانات الثانوية العامة ممثلة في الوزير، ورئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحان، وما ينشر بالموقع الرسمى للوزارة.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها غير مسؤولة تمامًا عما يصدر من تصريحات أو بيانات في هذا الشأن من مصادر إعلامية أخرى، أو ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويجرى استغلاله، لإثارة القلق والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
وتهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بضرورة تحري وتوخي الدقة قبل نشر أية معلومات في هذا الشأن، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية، والتأكد من صحتها قبل نشرها.
يذكر أن مواقع وصحف نشرت أخبارا حول امتحانات الثانوية العامة ونسب أسئلة المتفوقين.
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي - محيط
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك…Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناءWed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT
-
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل. ...Wed, 19 Apr 2017 09:51:32 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على الإسراف
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك مؤقتة ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
تعرّف على «مستقبل» كهربا.. وحقيقة مفاوضات الأهلي
بات استمرار محمود عبدالمنعم “كهربا“، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر والمعار لصفوف اتحاد جدة السعودي، في صفوف “الإتي” الموسم المقبل مستحيلاً، بسبب تلقي اللاعب ...Wed, 19 Apr 2017 11:55:16 GMT
-
«سد النهضة» يتصدر مباحثات السيسي ووزير خارجية أثيوبيا
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا. ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز ...Wed, 19 Apr 2017 07:27:36 GMT