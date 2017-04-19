4 نصائح عليك باتباعها عند شراء حاسب جديدالأربعاء، 19 ابريل 2017 08:55 م
حان وقت البحث عن أفضل الممارسات التي من شأنها مساعدتك في التغلب على أبرز العقبات والمشاكل التي قد تواجهك عند شراء حاسب جديد، وبغض النظر عن النوعية فهناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب عليك القيام بها على الفور.
تحديث نظام التشغيل
عند الحديث عن حواسيب ويندوز، فالخيارات أمامك تكون واسعة ومتنوعة من عدة شركات معروفة والتي بدورها تحرص على طرح حواسيبها بأحدث إصدار من النظام، مع ذلك فإن شركة مايكروسوفت تقوم بإصدار تحديثات متعددة من بينها تحديثات أمنية لنظامها بشكل دوري، وبالتالي احرص على أن يكون حاسبك الجديد محدث لآخر إصدار من نظام التشغيل.
تثبيت برنامج لمكافحة الفيروسات
أسوء سيناريو يُمكن أن تتخيله هو إصابة حاسبك الجديد بفايروس يشل عمله تماماً، لتبدأ حينها مرحلة الندم لعدم اعتمادك على برنامج قوي لمكافحة الفيروسات وملفات التجسس وغيرها من البرمجيات الخبيثة، ورغم أن الحواسيب الجديدة مثل “ويندوز 10”، تأتي بشكل مدمج ببرنامج لمكافحة الملفات الضارة إلا أن تثبيتك لأحد البرامج القوية في هذا المجال سيغنيك عن مواجهة الكثير من المشاكل في المستقبل، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
إزالة البرامج غير الضرورية
ربما ستلاحظ فور استخدامك للحاسب الجديد أنه يأتي بعد برامج عديمة الفائدة تم تثبيتها مسبقاً على النظام، وبخلاف السعة التخزينية التي تستهلكها هذه البرامج فإن بعضها يعمل بشكل دائم في الخلفية ويستهلك موارد الجهاز كذاكرة الوصول العشوائي والمعالج، لذا اذهب فوراً إلى لوحة التحكم وقم بحذف هذه البرامج التي لن تكون بحاجتها في أغلب الأحوال، أو يُمكنك الاستعانة ببعض البرامج المتخصصة في هذا المجال والتي تعمل على حذف البرامج من جذورها بشكل نهائي أو عند عدم قدرتك على حذفها من لوحة التحكم.
تنزيل برنامج لاسترداد الملفات المحذوفة
بطريقة أو بأخرى، أو بخطأ ارتكبته أنت أو ارتكبه أحد أفراد عائلتك، ستواجه مشكلة حذف الملفات التي لا ترغب بحذفها، أو تلك التي حذفتها لكنك بعد ندمت على فعل ذلك، الخيار الأفضل هنا هو أن تكون الأدوات اللازمة لاسترداد هذه الملفات مثبتة بشكل مسبق، وذلك حتى تتجنب أي عمليات كتابة جديدة على القرص الصلب عند حذف البيانات.
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