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مصرع عامل غرقا في مياه خليج السويس
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مصرع عامل غرقا في مياه خليج السويس

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:53 م
أ ش أ

لقي عامل بالمرسى البحري المطل على خليج السويس، مصرعه غرقا، بعد سقوطه في مياه الخليج.

كان مدير أمن السويس اللواء مصطفي شحاتة، تلقي إخطارا من مأمور شرطة السويس، بغرق مهران محمد عبد اللطيف (26 عاما) وهو عامل بالمرسى البحري بمياه خليج السويس.

وقال مصدر طبي إن مفتش الصحة بالسويس كشف على جثة المتوفي، وتبين أنه توفي بسبب الغرق بمياه الخليج.. وأفاد زملاء المتوفي في شهادتهم في محضر الشرطة، بأنه أصيب بدوار في الرأس وسقط في مياه الخليج.

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