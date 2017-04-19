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السيسي يوجه رسالتين خلال زيارته لجهاز التعبئة والإحصاء.. فيديو
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يوجه رسالتين خلال زيارته لجهاز التعبئة والإحصاء.. فيديو

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:49 م

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهاز كانت لها انعكاسات مهمة جدًا.

وأضاف “الجندي”، في مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، أن الرئيس السيسي وجّه رسالة إلى العاملين في التعداد والذين وصلت أعدادهم إلى 40 ألفاً يعملون في الميدان لتحفيزهم، خاصة أن مرحلة جمع البيانات من أهم المراحل.

وأوضح الجندي، أن الرئيس وجّه رسالة أخرى إلى الشعب المصري للتعاون مع العاملين في التعداد والإدلاء ببياناتهم الصحيحة، وقد سجل الرئيس بياناته الشخصية في التعداد لتشجيع المواطنين.

ولفت “الجندي”، إلى أنه لا يمكن أن توجد حياة أفضل إلا بوجود قاعدة بيانات يتم استغلالها لتوجيه الخدمات وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال الاعتماد على تلك البيانات.



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