

لقى صحفى روسى شهير ومعارض للرئيس فلاديمير بوتين، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تلقيه ضربات حتى الموت من قبل مجهولين، وفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصحفى البارز يُدعى “نيقولاى أندروشينكو” 73 عاماً، ومؤسس صحيفة “نوفى بتربرج”، والذى تم مهاجمته قبل 6 أسابيع ودخل فى غيبوبة بعد الهجوم.

وأضافت “إندبندنت”، أن المهاجمين مجهولين، لكن رئيس تحرير صحيفة نوفى بيتر برج، “دينيس اوسوف” ربط الهجوم بمقالات بالصحيفة حول الفساد.

وفى 2007، تعرض الصحفى القتيل للسجن على خلفية اتهامات بالتشهير وتقويض العدالة بعد تغطية إعلامية عن حادث قتل ومحاكمة بمدينة سان بطرسبرج.