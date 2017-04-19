حيلة ذكية لإطالة عمر مستحضرات التجميلالأربعاء، 19 ابريل 2017 08:36 م
ربما ينبغي عليكِ التفكير مرتين قبل رمي عبوة كريم الوجه الفارغة، ففي منشورٍ على قسم محبي الموضة على موقع ريديت، شاركت إحدى مستخدمات الموقع “حيلةً” سهلة يمكن أن توفر لكِ مبلغاً ضخماً من المال، قد تخصِّصينه لشراء مستحضرات التجميل لأشهر مقبلة.
وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، توصلت “كالييفي” لهذه الحيلة حين وجدت نفسها غير قادرة على إخراج المزيد من الكريم من أنبوبة كريم العين بالضغط عليها، وقررت حينها أن تقطع العبوة لتجد كمية كبيرة من الكريم داخل الأنبوبة، وهي كمية لم تكن لتستطع الوصول إليها دون القطع.
وأضافت: جرَّبت بعض المستخدمات الأخريات الطريقة، وأشدن بهذه التقنية، وقدَّمن النصائح بشأن طرقٍ أخرى لاستخراج أكبر كمية ممكنة من عبوات مستحضرات التجميل، مثل استخدام قلم للضغط على الأنبوب قبل قطعه، وقدمت مستخدمات أخريات حلاً بديلاً لا يتضمن قطع عبوة المنتج أصلاً.
وكتبت إحداهن: “اضغطي على الأنبوب من الجانبين لتكوين فقاعة هوائية، ثم أمسكي بنهاية الأنبوب وهُزِّيه أكثر من مرة، وفي المرة القادمة التي تستخدمين فيها العبوة، سيخرج الكريم كأنَّ العبوة لا تزال جديدة، إنَّها طريقة فعالة تماماً!!”.
وأشار موقع “Bustle” إلى أنَّ هناك “إضافة” مهمة لهذه الحيلة السهلة والذكية للحفاظ على مستحضرات التجميل رطبة، ينبغي عليكِ أن تتأكدي دائماً من إغلاق طرف العبوة المفتوح بعد كل مرة تستخدمينها فيها، ولكن من الإنصاف القول إنَّ هذه تكلفة بسيطة تبذلينها لإطالة عمر مشترياتك من مستحضرات التجميل المفضلة لأسابيع، بما في ذلك الشامبو، والبلسم، وكريم الأساس، وكريم العين، وغيرها.
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