نشرت الفنانة المصرية مي عمر مقطع فيديو من كواليس فيلمها الجديد “تصبح على خير”، مع بطل الفيلم الفنان تامر حسني.

مي ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تغني إحدى أغاني تامر، والذي بدا منزعجا بشدة من صوتها.

الفنانة سألت تامر عن رأيه في صوتها، فقال: “صوتك نشاز بس”، فقالت: “لأ صوتي حلو قول الحقيقة”، فرد قائلا: ” والله أبدا هو علشان عايزة تنزلي الفيديو فأقول صوتك حلو؟”، فانفجرت مي في نوبة ضحك.

يذكر أن فيلم “تصبح على خير” من بطولة تامر حسني ونور اللبنانية ودرة ومي عمر، وهو من تأليف محمد أمين وإخراج محمد سامي.