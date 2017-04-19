 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 09:12 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. تامر حسني يحرج مي عمر
مي عمر

شاهد.. تامر حسني يحرج مي عمر

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:26 م

نشرت الفنانة المصرية مي عمر مقطع فيديو من كواليس فيلمها الجديد “تصبح على خير”، مع بطل الفيلم الفنان تامر حسني.

مي ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تغني إحدى أغاني تامر، والذي بدا منزعجا بشدة من صوتها.

الفنانة سألت تامر عن رأيه في صوتها، فقال: “صوتك نشاز بس”، فقالت: “لأ صوتي حلو قول الحقيقة”، فرد قائلا: ” والله أبدا هو علشان عايزة تنزلي الفيديو فأقول صوتك حلو؟”، فانفجرت مي في نوبة ضحك.

يذكر أن فيلم “تصبح على خير” من بطولة تامر حسني ونور اللبنانية ودرة ومي عمر، وهو من تأليف محمد أمين وإخراج محمد سامي.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3