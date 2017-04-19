وصل وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم/الأربعاء/، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، والتي تعقد غدا الخميس، ويرأس الجانب السوداني فيها، وزير خارجيتها الدكتور إبراهيم غندور.

ويرافق وزير الخارجية، السفير أحمد فاضل يعقوب، مساعد الوزير للسودان وجنوب السودان، والمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وكان وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، في استقبال الوفد المصري يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وسفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت، وأعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية المصرية بالخرطوم .

وقال سفير مصر لدى السودان، أسامة شلتوت - في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - إن لجنة التشاور السياسي بين البلدين، ستبحث في اجتماعاتها مختلف أوجه العلاقات المصرية السودانية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والعلاقات القنصلية، فضلا عن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف، أن اللجنة سوف تتابع ما تم لتنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، والتي عقدت لأول مرة في القاهرة في 5 أكتوبر 2016 برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، باعتبارها إحدى اللجان المنبثقة عنها، كما أن وزيري خارجية البلدين يرأسان لجنة المتابعة.

وتابع أن اللجنة سوف تبحث أيضا تعزيز انسياب حركة التجارة البينية، والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، فضلا عن مناقشة العلاقات الثقافية المشتركة على ضوء أن عام 2017 هو عام الثقافة المصرية في السودان، وعام الثقافة السودانية في مصر.

ونوه بأنه، من المقرر أن يعقد وزيرا خارجية البلدين مؤتمراً صحفياً في نهاية جولة المشاورات.